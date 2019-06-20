Игнор: защитникам Шиеса так и не дали слово на прямой линии Путина

Активистам из Архангельской области, которые протестуют против планов строительства мусорного полигона на станции Шиес, так и не предоставили слова в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня. Между тем несколько десятков человек записали и разместили в Сети специальное обращение к президенту, по некоторым данным, сегодня готовилось прямое включение с частью протестующих из ближайшего населенного пункта, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема Шиеса и, соответственно, массовых протестов местных жителей из Архангельской области только чуть-чуть "промелькнула" в вопросе администратора паблика МДК, который тот задал Путину в прямом эфире. Но вопрос касался не самой ситуации в Шиесе, а так называемого закона об оскорблении власти и необходимости его либерализации. Хотя блогер и успел акцентировать внимание на штрафах, которые необоснованно (по его мнению) выписывают активистам с Шиеса за простую критику действий властей. Прозвучал даже конкретный пример: одна из активисток написала в сообществе "Поморье – не помойка!" фразу "Они совсем оборзели!", подразумевая действия властей Архангельской области и немедленно была привлечена к административной ответственности.

Владимир Путин не ответил по существу протестов на Шиесе, заметив лишь, что закон об оскорблении власти направлен не на подавление критики, а на защиту символов госвласти – флага, гимна и т.д. Добавив, что подобные нормы также приняты и действуют в других странах Европы и мира.

Протестующие и поддерживающие их единомышленники, естественно, оказались раздражены таким игнорированием проблемы Шиеса, в ряде групп в социальных сетях немедленно зазвучала жесткая критика в адрес президента и курса его правительства.

Ранее мы сообщали, что буквально накануне прямой линии интеллигенция Севера в лице писателей и журналистов обратилась к Владимиру Путину с требованием остановить строительство мусорного полигона в Шиесе.