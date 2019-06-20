В Челябинске подростки избили сверстника с ДЦП

В Челябинске подростки избили сверстника с ДЦП. Видео драки опубликовано в соцсети.

На кадрах видно, что мальчика избивают в лесном массиве. Сначала его бьет один подросток, когда школьник падает, подбегает другой парень и начинает наносить удары кулаком по голове и шее потерпевшего.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Установлены причастные лица.

Врио губернатора Алексей Текслер поручил детскому омбудсмену Ирине Буториной разобраться в ситуации.

"Это вопиющий случай, необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику", - подчеркнул он.