17 Октября 2020
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киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга объяснил свою позицию в отношении "киосочников"

Несмотря на то, что владельцы киосков в Екатеринбурге не стали (хотя собирались) обращаться на прямую линию с главой государства в связи угрозой сворачивания их бизнеса, мэр столицы Среднего Урала Александр Высокинский сегодня объяснил, как администрация города будет взаимодействовать с владельцами объектов нестационарной торговли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы не говорим, что все киоски будут убраны завтра, - цитирует слова градоначальника официальный портал мэрии. - Сейчас мы говорим о заключении договоров на год, чтобы четко узаконить то, что есть. Дальше мы будем смотреть пролонгацию договоров по тем объектам, которые были реконструированы к чемпионату мира по футболу ".

Отметим, что ранее на заседании профильной комиссии гордумы председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева не исключила, что срок действия переходного периода (и, соответственно, пролонгацию договоров аренды) местные власти могут продлить до трёх лет.

Также Высокинский заявил, что муниципалитет планирует до 2023 года провести эту работу планомерно, пошагово и с обязательным учетом мнения всех заинтересованных горожан и предпринимателей. По его словам, павильоны и киоски в городе останутся, и даже появятся в больших количествах "там, где они наиболее всего востребованы" - на окраинах города.

киоск(2019)|Фото: Накануне.RU

"Однозначно мы должны думать о внешнем облике города, о тех жалобах и обращениях граждан, которые в больших количествах поступают в администрацию Екатеринбурга, – подчеркнул он. – Мы выстроим диалог и будем делать новые, комфортные, удобные павильоны на конечных остановках общественного транспорта. Там должно быть кафе, где можно погреться и подождать общественный транспорт".

Особое внимание будет уделено и точкам общественного питания и продажи кофе, однако они должны стать не стационарными киосками, а мобильными – по примеру Москвы. По словам мэра, надо понять, какие типы и виды нестационарных объектов наиболее востребованы горожанами.

"Мы будем обсуждать эти вопросы с владельцами нестационарных объектов торговли и обязательно учтем их предложения", – подытожил Высокинский.

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Глава Екатеринбурга объяснил свою позицию в отношении "киосочников"

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