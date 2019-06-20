17 Октября 2020
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Общество В России
Прямая линия, Амиран Сардаров (2019) | Фото: youtube.com

"Видимо, такие представления о народе". На "Прямую линию" дозвонились несколько блогеров-миллионников

На "Прямую линию" Владимира Путина дозвонилось сразу несколько популярных видеоблогеров и админ паблика в соцсетях: автор канала "Дневник хача" Амиран Сардаров, Дмитрий Пучков "Goblin" и представитель сообщества MDK Роберто Панчвидзе.

Наблюдатели отметили, что на их вопросы президент при этом предпочел ответить в достаточно мягкой манере. Так, Путин не поддержал идею усиления наказаний за фейковые новости, о чем говорил Дмитрий Пучков. Глава государства объяснил Амирану Сардарову, который спрашивал о суверенном интернете, что ограничений Сети в России не будет. Также он предложил пока не изменять недавно принятую норму о наказании за оскорбления власти.

Такой подбор участников "Прямой линии" несколько удивил многих наблюдателей. Параллельно набирал популярность ролик, в котором футболист Артем Дзюба якобы возмущенно реагирует на появление Сардарова на экране. Телеграм-канал "Постправда" попытался оперативно оценить успех "Прямой линии" в Youtube и обнаружил достаточно большое количество дизлайков.

"А что там аудитория YouTube относительно "Прямой линии с Владимиром Путиным"? НТВ - 55 тыс. дизлайков; Россия 24 - 18 тыс. дизлайков; РБК - 8,3 тыс. дизлайков; RT - 4,8 тыс. дизлайков; Такие дела", - пишут авторы.

Политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU предположил, что таким образом организаторы мероприятия решили затушевать отсутствие достаточного количества содержательных вопросов.

"По окончании третьего часа блогерами закрывают дыру в повестке прямой линии. Очень короткий short-list вопросов у организаторов оказался", - предположил он.

Политолог Константин Калачев отмечает, что выбор участников для общения с президентом 2019 году отражает представления о народе в Администрации президента на данный момент.

"Подбор персонажей для вопросов диссонирует со смыслом "Прямой линии", по ходу которой президент общается с народом. Видимо, такие представления о народе у Кириенко или кого-то еще", - прокомментировал он.

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"Видимо, такие представления о народе". На "Прямую линию" дозвонились несколько блогеров-миллионников

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Теги: Прямая линия, Владимир Путин, Кремль, блогеры



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