Глава Нижневартовска договорился с банком "Открытие" о привлечении инвестиций в столицу Самотлора

В Нижневартовске в 35-ый раз с начала года мэрия, администрация и местный бизнес договорились о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Среди партнеров – предприятия нефтегазодобывающей отрасли, транспортные и туристические компании, представители банковской сферы и другие. В рамках соглашений идёт ремонт городских дорог, благоустройство городских территорий, развивается спорт и другие социально важные направления.

В частности, очередное соглашение о сотрудничестве заключено между мэром Василием Тихоновым и управляющим Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталием Мосуновым. В его рамках стороны привлекут дополнительные деньги в Нижневартовск, займутся развитием электронно-платежных проектов, участием в организации мероприятий, направленных на развитие и управление инновационными проектами, и другими видами сотрудничества.