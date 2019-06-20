17 Октября 2020
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Василий Тихонов, глава города Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Нижневартовска договорился с банком "Открытие" о привлечении инвестиций в столицу Самотлора

В Нижневартовске в 35-ый раз с начала года мэрия, администрация и местный бизнес договорились о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Среди партнеров – предприятия нефтегазодобывающей отрасли, транспортные и туристические компании, представители банковской сферы и другие. В рамках соглашений идёт ремонт городских дорог, благоустройство городских территорий, развивается спорт и другие социально важные направления.

В частности, очередное соглашение о сотрудничестве заключено между мэром Василием Тихоновым и управляющим Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталием Мосуновым. В его рамках стороны привлекут дополнительные деньги в Нижневартовск, займутся развитием электронно-платежных проектов, участием в организации мероприятий, направленных на развитие и управление инновационными проектами, и другими видами сотрудничества.

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Глава Нижневартовска договорился с банком "Открытие" о привлечении инвестиций в столицу Самотлора

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Теги: Василий Тихонов, Виталий Мосунов, банк Открытие, сотрудничество



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