Путин - губернатору Тюменской области: "Вода в Каскаре должна быть, считайте, я обратился от имени жителей"

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался об отсутствии воды в селе Каскара, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Село Каскара имеет централизованное водоснабжение, с этого года водопровод передан от птицефабрики "Тюмень Водоканалу", и сегодня желающие могут подать заявление на техническое присоединение. Сам водопровод старый, мы привлекаем средства инвесторов через концессию. Сейчас прорабатывает вопрос в сентябре-октябре текущего года распространить на весь Тюменский район, чтобы весь район был обеспечен централизованным водоснабжением", - сказал губернатор во время прямого включения в "прямую линию" президента России.

К 2020 г. вода в селе будет, пообещал губернатор, а заявки можно оставлять уже сейчас.

"Нужно делать прямо сейчас. Считайте, что люди обратились, я за них обратился", - сказал Путин.

Напомним, на "прямую линию" президенту позвонили из села Каскара, что в Тюменском районе. 3 тыс. его жителей больше 20 лет живут без водопровода, люди вынуждены ездить за водой в Тюмень и соседние села. В частности, они набирали воду из колонки, пока ее не срезали. Звонившая Путину местная жительница сообщила, что чиновников просили сделать отвод от водопровода местной птицефабрики, но этого так и не произошло. Проверки начали областные прокуратура и управление СК.,