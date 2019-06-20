Прокуратура проверит соблюдение закона при вывозе мусора в Верхней Салде

В Верхней Салде прокуратура проверит соблюдение требований закона при вывозе мусора.

Ранее на прямой линии с главой государства город Верхняя Салда Свердловской области прозвучал в блоке вопросов, связанных с тем, что мусорная реформа на местах зачастую не работает.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области Накануне.RU пояснили, что глава ведомства Николай Смирнов с губернатором Евгением Куйвашевым сейчас следит за ходом прямой линии. Но специалисты министерства, оперативно проверив информацию, предполагают, что "она могла устареть". В настоящее время региональный оператор (компания "Рифей") установил в городе 110 новых контейнеров, вывозом твёрдых коммунальных отходов занимается местная транспортная компания, уточнили в министерстве.

Тем не менее, в ближайшее время заместитель областного министра ЖКХ Егор Свалов отправится в Верхнюю Салду, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в городе, будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре.