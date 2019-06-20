17 Октября 2020
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Владимир Коган (2019) | Фото:Businessman.ru

Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган

О смерти владельца компании "Уралсиб" Владимира Когана со ссылкой на представителя бизнесмена сообщает ТАСС. Когану было 56 лет. Причина смерти пока не сообщается. Информацию опубликовали и на официальном сайте "Уралсиба": "С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким".
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Телеграм-канал Baza сообщает без ссылки на источник: "Владелец "Уралсиба", скончался вчера вечером в частной клинике в Даниловском районе Москвы. Последние полтора месяца миллиардер находился в реанимации без сознания".

Владимир Коган - банкир, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка "Уралсиб", бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008—2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года — заместитель министра регионального развития — руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.

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Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган

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Теги: владимир коган, уралсиб, биография



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Ранее 16.09.2013 09:39 Мск СМИ: Керимов продал свою долю в "Уралкалии" банкиру Владимиру Когану

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