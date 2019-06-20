Путин сравнил Примакова и Грудинина

Во время "Прямой линии" Владимира Путина спросили, мог ли Павел Грудинин возглавить Правительство. При этом директора Совхоза имени Ленина сравнили с Евгением Примаковым.

"Но у Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом… Прежде чем принимать такие решения, надо вывести деньги из оффшоров", - сказал Путин.

Напомним, в преддверии "Прямой линии" жители совхоза им. Ленина выступили против идущего сейчас, по их словам, рейдерского захвата предприятия, который предположительно начался в разгар президентской кампании Грудинина.