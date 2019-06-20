17 Октября 2020
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Павел Грудинин, встреча с жителями Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин сравнил Примакова и Грудинина

Во время "Прямой линии" Владимира Путина спросили, мог ли Павел Грудинин возглавить Правительство. При этом директора Совхоза имени Ленина сравнили с Евгением Примаковым.

"Но у Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом… Прежде чем принимать такие решения, надо вывести деньги из оффшоров", - сказал Путин.

Напомним, в преддверии "Прямой линии" жители совхоза им. Ленина выступили против идущего сейчас, по их словам, рейдерского захвата предприятия, который предположительно начался в разгар президентской кампании Грудинина.

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Путин сравнил Примакова и Грудинина

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Теги: Владимир Путин, Павел Грудинин



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Ранее 21.06.2019 09:24 Мск "У Грудинина нет офшоров". Зюганов ответил Путину

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