В Тюменской области ребёнок, играя на батуте, сломал руку

В Заводоуковске ребёнок пострадал во время игры на батуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управлении СКР.

Днём 9 июня недалеко от торгового центра во время прыжков на игровом батуте шестилетний мальчик получил перелом руки. Следователи полагают, что это произошло в результате несоблюдения бизнесменом правил эксплуатации батута. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, за последние три недели аналогичные случаи произошли в Улан-Удэ и Толятти. В начале года умерла девушка, прыгавшая на батуте в одном из торговых центров Тюмени. В этом же городе в 2017 г. произошли две похожие ситуации: в мае на ребёнка упал батут, а августе мальчик выпал с батута на асфальт.