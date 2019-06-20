Упоминание Путина о возможном приходе левых - игра на чувствах сограждан?

В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин вернулся к своему давнему высказыванию о том, что возврата к социализму не может быть. На сей раз глава государства заявил, что возврат невозможен "в полной мере", так как страна изменилась, и переход к социализму чреват большими потрясениями. Интересно, что Владимир Путин допустил, что какие-то левые силы в принципе могут прийти к власти, но не уверен, что, например, национализация, может закончиться чем-то хорошим.

Член ЦК ОКП Денис Зоммер в беседе с Накануне.RU отметил, что ситуация с "Прямой линией" напоминает хорошо срежиссированный спектакль. Перед этим социологи изучают общественное мнение, изучают, что хотят услышать люди и то, что говорит президент – есть некое сублимированное выражение мнения большинства граждан России, согласно тем опросам, которые проводятся как открыто, так и закрыто провластными различными агентствами.

В этой связи коммунист считает, что реверансы в сторону возможного прихода левых к власти представляют собой игру на чувствах людей, которые у большинства действительно обострены. Люди хотят справедливости после принятия закона о повышении пенсионного возраста, потому что большинство граждан нашей страны хоть и не выходили на улицы, но тем не менее считают его несправедливым.

"Шутка о том, что не дожить до пенсии, становится всё больше и больше истиной. И ответить на это власти сложно и президенту тем более, как человеку, который на себя взял эту инициативу, впоследствии одобренную партией власти. Путь России, конечно же, может быть только один – это смена той несправедливой системы, а для этого необходимы коренные изменения", – считает он.

По мнению Дениса Зоммера, при нынешней системе какой-то вариант мягкого социализма разбивается, опять же, о реалии, когда наше государство планомерно уходит даже от оставшегося в нашей стране от Советского Союза социального патернализма, включая пенсионный возраст.