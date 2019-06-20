Моор дал 28 миллионов на ремонт дорог, ведущих в сады

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о финансировании ремонта дорог, ведущих в садоводческие товарищества Тюменского района. Лучше станут дороги, которые ведут к "Источнику", "Солнышку", "Кармаку", а также "Геофизику", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Подъезд к СНТ "Источник" был построен в 1980 г., "Кармаку" – в 1996 г., к "Солнышку" - в 2000 г., а через три гола – к "Геофизику". Капитальный ремонт этих участков никогда не делали.

На 28 млн руб., что выделил губернатор, уложат выравнивающий слой, заменят дорожное покрытие и укрепят обочины.