Челябинцев будут судить за убийство знакомого из-за долга в 300 тысяч рублей

В Челябинске будут судить двух местных жителей, обвиняемых в вымогательстве и убийстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в кафе обвиняемые потребовали от 25-летнего мужчины отдать им 300 тыс. руб. за просрочку при возврате денег. Потерпевший отказался.

Через неделю они подкараулили мужчину во дворе его дома. Один из обвиняемых выстрелил потерпевшему в голову. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Стоит отметить, что одного из подозреваемых задержали через несколько недель после убийства. Другой был задержан в мае 2018 года. Все это время он вымогал 300 тыс. руб. у одного из знакомых погибшего.