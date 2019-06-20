Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие в подконтрольный ВС Украины населенный пункт Светлодарск двух бронированных разведывательно-дозорных машин, передает РИА Новости .

"Украинские силовики продолжают укреплять позиции и наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения", - заявил Осадчий.

Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

В ЛНР сообщили о наращивании сил ВСУ у линии соприкосновения





