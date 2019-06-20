Путин вспомнил, как Зеленский играл в КВН: "Тогда было смешно, сейчас - нет"

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кардиганы тёплые женские ссылки

Политика Украина
Владимир Путин, Прямая линия (2019) | Фото: youtube.com

Путин вспомнил, как Зеленский играл в КВН: "Тогда было смешно, сейчас - нет"

Президент России Владимир Путин во время"прямой линии" ответил на вопрос о переговорах с президентом Украины Михаилом Зеленским. Ведущий предложил главе России пообщаться с комиком: "ему трудно, он молодой и необученный".

"Он талантливый человек. Помню его выступления на КВН в Москве в середине двухтысячных. Все это было талантливо и смешно. Но сейчас не комедия, а трагедия", - сказал в ответ на это Путин.

Александр Масляков, Владимир Зеленский, КВН(2019)|Фото: twitter.com

Президент отметил, что Зеленскому нужно решать проблемы, если он оказался на посту президента. "В ходе своей избирательной кампании он сам говорил об этом и сделал это ядром", - сказал Путин.

Он напомнил, что Зеленский заявил об отказе общения с "сепаратистами" - представителями ДНР и ЛНР. "Нет ни одного примера, когда такая ситуация решалась бы без диалога", - отметил Путин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступилза ужесточение санкций против России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин вспомнил, как Зеленский играл в КВН: "Тогда было смешно, сейчас - нет"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прямая линия, Путин, Михаил зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети