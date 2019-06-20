Путин вспомнил, как Зеленский играл в КВН: "Тогда было смешно, сейчас - нет"

Президент России Владимир Путин во время"прямой линии" ответил на вопрос о переговорах с президентом Украины Михаилом Зеленским. Ведущий предложил главе России пообщаться с комиком: "ему трудно, он молодой и необученный".

"Он талантливый человек. Помню его выступления на КВН в Москве в середине двухтысячных. Все это было талантливо и смешно. Но сейчас не комедия, а трагедия", - сказал в ответ на это Путин.

Президент отметил, что Зеленскому нужно решать проблемы, если он оказался на посту президента. "В ходе своей избирательной кампании он сам говорил об этом и сделал это ядром", - сказал Путин.

Он напомнил, что Зеленский заявил об отказе общения с "сепаратистами" - представителями ДНР и ЛНР. "Нет ни одного примера, когда такая ситуация решалась бы без диалога", - отметил Путин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступилза ужесточение санкций против России.