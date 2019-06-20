17 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

На Среднем Урале будут судить экс-сотрудницу ГИБДД, которая выпросила у мужчины взятку

В Сысерти будут судить бывшую сотрудницу ГИБДД.

В феврале этого года женщина контролировала правильность административных мер, применяемых к нарушителям, а также за проверкой нарушителей на наличие у них штрафов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

На личный прием к ней пришел мужчина за возвратом водительского удостоверения в связи с истечением срока лишения прав. Сотрудница ГИБДД в базе увидела, что у водителя есть неоплаченные штрафы на 60 тыс. руб., назначенные более 3 лет назад.

По закону штрафы могут быть оплачены только в течение 3 лет. Но предприимчивая сотрудница сообщила мужчине, что нужно погасить имеющуюся сумму задолженности и предложила ему за деньги решить вопрос об исключении из базы ГИБДД информации о штрафах.

За это она попросила у мужчины 40 тыс. руб. В начале марта этого года деньги ей передали в конверте, после получения которых женщина была задержана сотрудниками ФСБ.

Сейчас ей грозит до 4,5 лет тюрьмы.

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На Среднем Урале будут судить экс-сотрудницу ГИБДД, которая выпросила у мужчины взятку

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Теги: Сысерть, взятка, ГИБДД, суд



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