На Южном Урале компанию оштрафовали за самовольное использование земельных участков в охранной зоне озера Тургояк

В Челябинской области суд обязал арендатора возместить ущерб за самовольное использование земельных участков в охранной зоне озера Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ООО "Акваресурс" является арендатором двух лесных участков, которые расположены в охранной зоне озера Тургояк. Организация без правоустанавливающих документов самовольно заняла земельный участок. Кроме того, не вносила арендную плату за использование земельных участков.

Компания оштрафована на 50 тыс. руб. Суд обязал организацию демонтировать незаконно возведенные сооружения в охранной зоне озера.