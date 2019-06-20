17 Октября 2020
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Политика В России
Прямая линия, Дмитрий Goblin Пучков (2019) | Фото: youtube.com

Дмитрий "Гоблин" Пучков - Путину: Не пора ли ввести уголовную ответственность за фейковые новости?

Неожиданное предложение по поводу закона о фейках выдвинул Дмитрий "Гоблин" Пучков в ходе "прямой линии" президента РФ.

Известный блогер, переводчик и кинокритик заявил, что, вероятно, пришла пора ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации.

По словам Пучкова, молодые люди не всегда критически подходят к восприятию информации. Он привел в пример Дзержинск, где распространяли слухи о радиации.

Прямая линия, Дмитрий Goblin Пучков(2019)|Фото: youtube.com

В ответ Владимир Путин отметил, что в случае с законом о борьбе с фейками речь идет о целенаправленном распространении ложной информации.

Президент подчеркнул, что важно отличать заведомо ложную информацию, о которой говорится в законе, от реальных сигналов граждан.

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Дмитрий "Гоблин" Пучков - Путину: Не пора ли ввести уголовную ответственность за фейковые новости?

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Теги: дмитрий гоблин пучков, владимир путин, прямая линия



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