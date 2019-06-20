Отсутствием воды в тюменском селе, жительница которого дозвонилась Путину, занялись прокуратура и СК

Информацию об отсутствии воды в расположенном в 26 км от Тюмени селе Каскара проверит прокуратура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Напомним, на "прямую линию" президенту позвонили из села Каскара, что в Тюменском районе. 3 тыс. его жителей больше 20 лет живут без водопровода, люди вынуждены ездить за водой в Тюмень и соседние села. В частности, они набирали воду из колонки, пока ее не срезали. Звонившая Путину местная жительница сообщила, что чиновников просили сделать отвод от водопровода местной птицефабрики, но этого так и не произошло.

Сотрудники областной прокуратуры проверят озвученную информацию. Её глава Владимир Владимиров взял ситуацию на личный контроль. Отметим, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Вахрин рассказал ТАСС, что водовод в селе заменят до конца 2020 г. по концессии за 560 млн руб.. По его словам, в Каскаре есть централизованное водоснабжение, но водовод длиною 22 км, от которого зависит еще несколько населенных пунктов, построен 45 лет назад, владела им и содержала его птицефабрика, которая его бросила.

"Наши планы таковы: в конце следующего года будет построен по концессии новый водовод, что даст всем потребителям возможность получать качественную воду. Базовые затраты: 257 млн руб. на внутренние сети в поселках, на сам водовод – 303 млн руб. работ, по итогам проектирования цена будет уточняться. Нужно выяснить точный адрес заявительницы и в чем суть ее вопроса, уже связался с главой района, попросил уточнить, о чем идет речь", - сказал Вахрин.

В пресс-службе губернатора региона Накануне.RU ранее сообщили, что "информация, озвученная президенту, не совсем корректна", и пообещали высказаться позже. В пресс-службе главы Тюменского района, к которому относится Каскара, Накануне.RU заявили, что "не могут комментировать ситуацию, пока не выскажется глава региона".

Свою проверку начали и следователи СК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления Следственного комитета.