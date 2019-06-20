Boeing-747 вернулся в аэропорт Симферополя через час после вылета

Boeing-747 авиакомпании "Россия" благополучно сел в аэропорту Симферополя примерно через час после вылета из этой же воздушной гавани. Как сообщает Крыминформ, у лайнера, выполнявшего рейс по маршруту Симферополь – Санкт-Петербург возникли проблемы с закрылками. По данным пресс-службы аэропорта, в ближайшее время пассажиры будут отправлены в Санкт-Петербург резервным рейсом.

По данным системы мониторинга воздушного движения Flyradar24, самолет вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург в 11.46. После взлета он направился на северо-восток, совершил пять кругов над Джанкойским районом, взял обратный курс, развернулся над Бахчисараем, после чего направился в аэропорт вылета и совершил посадку в аэропорту вылета в 12.45.