17 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Украинские раскольники раскололись: Денисенко-Филарет восстановил киевский "патриархат"

Лидер раскольнического киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет заявил о его восстановлении. Об этом он объявил после состоявшегося в Киеве "собора", на котором было три раскольнических епископа и около десяти таких же священников.
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По итогам "собора" принято постановление из 10 пунктов, в которых указано, что он "отменяет" постановление "объединительного собора" 15 декабря 2018 года, который ликвидировал киевский "патриархат", т.к. то был не собор самого "патриархата", а просто собрание архиереев, которые не могли ничего ликвидировать.

Говорится также о том, что лидером продолжает оставаться Денисенко, а его организация - юридическим лицом и собственником всего своего имущества. С последним пунктом невозможно спорить в силу того, что юридически киевский "патриархат" не ликвидировался.

На этом основании утверждено, что "патриархату" принадлежат все монастыри, епархии, духовные учебные заведения, которые в госорганах зарегистрированы как принадлежащие этому юрлицу.

Отдельно прописано, что в "патриархат" могут вернуться все епархии, общины, которые успели перейти в раскольническую "единую церковь". А также подчеркивается, что все заграничные приходы, которые ранее принадлежали "патриархату", продолжают и далее ему принадлежать (по томосу Фанара они перешли под управление Фанара).

В документе говорится о том, что томос не устраивает киевский "патриархат", поскольку "автокефалия" раскольников не такая, как у настоящих церквей. В этом отношении Денисенко также прав: даже не принимая во внимание каноничность томоса, Фанар существенно ограничил права раскольников, во многом подчинив их себе. Так, они не могут варить миро, решать спорные вопросы без Фанара и иметь заграничные приходы.

При этом Денисенко поблагодарил константинопольского патриарха Варфоломея за желание помочь. "Собор" принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о поддержке. Таким образом, "единая церковь" украинских раскольников пробыла единой ровно полгода.

Теперь самым интересным будет то, как остальные раскольники отреагируют на решение Денисенко. Напомним, они пригрозили ему отлучением, если он созовет собор киевского "патриархата" и восстановит его.

Может ли Денисенко "отменить" итоги "объединительного собора" от 15 декабря 2018 года? Этот вопрос риторическим не является. После "отмены" Варфоломеем решения XVII века о передаче Киевской митрополии в состав РПЦ все дальнейшие действия по этому вопросу уже лежат вне канонического поля и являются политическими. Как признал сам Варфоломей, легализовывал он раскольников тоже по политическим причинам.

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Украинские раскольники раскололись: Денисенко-Филарет восстановил киевский "патриархат"

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет



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