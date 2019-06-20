Алекперов: среди российских компаний нет единой позиции по нефтяной сделке ОПЕК+

Единой позиции относительно целесообразности участия России в соглашении по сокращению добычи нефти между странами-участницами ОПЕК и другими крупными производителями нефти (ОПЕК+) нет даже среди российских нефтяных компаний. Об этом, выступая с докладом на собрании акционеров ЛУКОЙЛа, заявил глава компании Вагит Алекперов, передает РБК.

Сейчас судьба сделки ОПЕК+, по его мнению, остается неясной. "Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении", — сказал Алекперов, отметив, что, таким образом, сохраняются риски ценовой волатильности на нефтяном рынке.