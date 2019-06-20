Инсценировки как метод политического пиара больше не работают. В Прикамье точно.

Соликамский городской суд вынес решение об аресте депутата Ильи Кузьмина до 25 июля. Суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения.

Как известно, прикамское СУ СКР подозревает Кузьмина в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ). По делу проходят еще три фигуранта. По версии следствия, депутат пошел на инсценировку особо тяжкого преступления с целью - повысить свой имидж.

Политическая история Прикамья пока таких новаций еще не знала. Если дело Кузьмина будет доведено до логического конца, то , безусловно, это станет прецедентом. «Это действительно беспрецедентное для Прикамья дело с точки зрения последствий для политика. Инсценировки покушений с тем же умыслом на улучшение имиджа бывали и раньше, но ложный донос по тяжкому преступлению с арестом подозреваемого – такого не было. Поэтому реакция правоохранительных органов абсолютно адекватна», –считает политический эксперт Владимир Прохоров.

Политологи солидарны во мнении ,что столь неординарный, но печальный пример Кузьмина станет политическим уроком. И такой, мягко говоря, нестандартный прием - как инсценировка покушения на самого себя - так и останется прецедентом, прикамские политики не захотят повторения. Более того, на самом деле серьезный урон нанес Кузьмин не только и не столько себе, сколько своим товарищам по КПРФ.

«По-человечески Кузьмина мне жаль, но технологически он совершил массу ошибок. Кстати, не удивлюсь увеличению числа фигурантов дела, если на следствии или в суде выяснится, что автор инсценировки не только Кузьмин, но и его соликамские советчики», – уточнил Прохоров в интервью "Федерал-пресс".

Удивительно, но политические эксперты с трудом оказались способны вспомнить в политической истории что-то подобное. И то, это оказалось в глубокой истории. Вспомнили в частности случай с экс-сенатором Сергеем Левитаном на выборах 1999 года в Госдуму. СМИ тогда вынесли вердикт , что была инсценировка, но, кстати, Левитан выборы тогда проиграл.

Еще один случай был в ранних двухтысячных - в 2003 году было возбуждено дело о покушении на убийство Ильи Неустроева, зампреда бюджетного комитета регионального парламента и кандидата в депутаты Госдумы от СПС. В него выстрелили из автомата во время утреннего моциона. И следователи почти сразу начали рассматривать версию инсценировки покушения для поднятия рейтинга. И опять же, несмотря на покушение, Неустроев выборы проиграл.

В октябре 2018 года о покушении на него заявил депутат заксобрания Егор Заворохин. По его автомобилю стреляли в центре Перми. Полиция сообщила о начале проверки заявления, поданного водителем депутата.

В результате - никакого официального окончания истории не случилось. Но пресса тогда дозналась по своим каналам, что никакой стрельбы и не было. А вот сам Заворохин на минувшей неделе был осужден на семь лет лишения свободы по делу о хищении 143 млн рублей с оборонного завода имени Ф. Дзержинского. А вся история с «покушением» и тогда, и сейчас в крае воспринимается именно в контексте уголовного преследования депутата.

Если резюмировать, то , получается, что такой метод пиара любого политического деятеля как инсценировка покушений на самого себя - не приносит результатов, а в общественном восприятии себя исчерпал и дискредитировал.

Член пермского регштаба ОНФ Николай Иванов утверждает: «Никогда это не влияло положительно на рейтинг политика. В регионе живут достаточно грамотные люди, они не отдают симпатии на пустом месте. Скорее наоборот, покушение формирует антирейтинг для «пострадавшего». Тот же Заворохин мог хотеть показать, что его травят за правду, но, видимо, только обозлил силовиков. Что касается дела Кузьмина, то оно – прецедентное. На его примере важно показать, что заявления о покушении могут расследоваться до конца и что надо хорошо подумать перед тем, как играть за гранью закона».