24 человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Барселоне

Крупное ДТП произошло в испанской Барселоне. Столкнулись два автобуса и мотоцикл, в результате пострадали 24 человека, передает РИА Новости.

Столкновение произошло около 10 часов утра (11.00 мск) на площади Испании. Как отмечает агентство, почти все пострадавшие, водитель мотоцикла и 23 пассажира автобусов, получили легкие травмы.

Местная полиция сообщила, что движение на площади уже восстановлено. Пока не известно, есть ли среди пострадавших российские граждане.