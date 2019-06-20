Тюменцы пожаловались на "прямую линию" Путину на зловонное соседство с лакокрасочным заводом

Жители тюменского жилого комплекса "Олимпия" записали видеообращение на "прямую линию" президента, которая идёт в эти минуты. Пострадавшие от запаха, который разносится от близлежащего лакокрасочного завода, просят главу государства повлиять на ситуацию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

ЖК состоит из восьми домов, где расположены более 2 тыс. квартир. Расстояние между домами и лакокрасочным цехом – 15 м. Пострадавшие жители заявили: когда они покупали жильё, их уверяли, что завод перенесут за город, но не сделали этого.

"Во дворе ЖК невозможно находиться: запах краски и растворителя распространяется на детские площадки, попадает к нам в квартиры. Соседи жалуются на головную боль. Замеры шума ночью показали превышение. Состояние кровли цеха – в неудовлетворительном состоянии. Неоднократно обращались в прокуратуру, мэрию, общались с заводом и застройщиком, всё бесполезно. Владимир Владимирович, просим помочь нашим семьям дышать свежим воздухом", - резюмировали жильцы.

Отметим, ранее на "прямой линии" прозвучала информация о том, что расположенное в 25 км от Тюмени село Каскара живёт без водопровода. Жители ездят за водой в соседнее село, а в последнее время закупают в бутылках. В пресс-службе губернатора региона Накануне.RU сообщили, что "информация, озвученная президенту, не совсем корректна" и пообещали высказаться позже.