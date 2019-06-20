17 Октября 2020
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Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Путину позвонили жители тюменского села, которые более 20 лет живут без водопровода

На "прямую линию" президенту позвонили из села Каскара Тюменской области – жители рассказали, что больше 20 лет живут без водопровода.

В населенном пункте проживает более 3 тысяч человек, люди вынуждены ездить за водой в Тюмень и соседние села. В частности, они набирали воду из колонки, пока ее не срезали.

Местная жительница сообщила, что чиновников просили сделать отвод от водопровода местной птицефабрики, но этого так и не произошло.

Владимир Путин отметил, что Тюменская область - достаточно богатый регион, и то, что происходит - странно.

Ведущие, также удивившиеся, что такое еще возможно в XXI веке, решили отправить съемочную группу в село Каскара, чтобы разобраться в ситуации в ходе "прямой линии".

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Путину позвонили жители тюменского села, которые более 20 лет живут без водопровода

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Теги: прямая линия, владимир путин, село каскара



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