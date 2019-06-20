17 Октября 2020
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Общество В России Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Сын Бари Алибасова объяснил обидные слова отца в свой адрес возможным "помутнением"

34-летний сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шокирован словами отца. Ранее тот заявил журналистам, что отпрыск наживается на скандальной ситуации с родителем и пообещал лишить первенца наследства, переписав завещание.

"Комсомолка" цитирует Бари: "Ну и пусть зарабатывает (на популярности отца). Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты".

Бари Алибасов-младший заявил, что может объяснить такие слова отца не до конца прояснившимся созданием. "Сам в глубоком шоке. В первую очередь потому, что это уже не совсем бред. Он где-то процентов 80 речи очень складный и логичный, а процентов 20 каких-то непонятных… Ну, трэш: что он из командировки приехал, что я там у него квартиру отобрать пытаюсь и так далее. Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных, и ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры. Либо у отца просто помутнение, либо дома ему кто-то под медикаментами начинает вкладывать непонятные факты. Так что я сейчас срочно вылетаю в Москву, разбираться в этой ситуации. Выглядит всё очень печально", - заявил сын продюсера в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Под ситуацией с Шукшиными Алибасов-младший, вероятно, имеет в виду скандальные разборки в семье новоиспеченной супруги Бари – 80-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Также сын звезды рассказал, что его личное состояние превышает то наследство, которое ему мог бы передать отец, и оно его совершенно не интересует.

Напомним, 72-летний Алибасов несколько недель назад выпил по ошибке жидкость для прочистки труб и получил химический ожог внутренних органов. В реанимации его на несколько дней вводили в медикаментозный сон.

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Сын Бари Алибасова объяснил обидные слова отца в свой адрес возможным "помутнением"

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Теги: бари алибасов, наследство, завещание



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