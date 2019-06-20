17 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
президент Украины Владимир Зеленский (2019) | Фото: ze.inst

На Украине оценили визит Зеленского в Европу как "провальный"

Рабочая поездка нового президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной. Так считает руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.
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В эфире телеканала NewsOne он подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ясно дали понять Зеленскому, что будут сотрудничать с Россией.

"Макрон сказал, что Россию будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. Меркель уже в 513-й раз говорит новой власти, что "Северный поток-2" будет построен. Точка. Европа говорит нам: перестаньте обращаться за санкциями, идите на переговоры с Россией", - сказал Спивак.

Он предупредил, что от Украины из-за ее позиции Европа может отвернуться. А люди, голосовавшие за Зеленского на выборах, рассчитывали на изменение внешней политики, которого так и нет.

Зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко возмутилась позицией Макрона, который поддержал возвращение России в ПАСЕ. На это отреагировал сенатор Алексей Пушков.

"В Раде поражены "сменой риторики западных партнеров, касающейся возвращения России в ПАСЕ". Напрасно поражены: Европа хочет сохранить Россию в СЕ, это для них важнее, чем потакать истерикам украинцев в вышиванках. Интерес к вечно несчастной и кричащей Украине в Европе снижается", - написал Пушков в Тwitter.

Примечательно, что Зеленский все-таки признал, что позиции Украины и Германии по "Северному потоку-2" диаметрально противоположные. В этом пока все его отличие от Петра Порошенко, который заявлял, что Европа полностью поддерживает Украину.

Характерно, что ранее один из украинских пользователей написал в комментарии к посту Зеленского, что "если бы мы хотели слышать пустые слова про "давление [на Россию]", мы бы избрали Порошенко еще на 5 лет".

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На Украине оценили визит Зеленского в Европу как "провальный"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Европа



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