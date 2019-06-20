Путин: "Куда нас ведет эта банда патриотов во главе с "Единой Россией"?"

На "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос, который выбрал сам.

"Куда нас ведет эта банда патриотов во главе с "Единой Россией"?" - зачитал его президент, пояснив, что неправильно оставлять такие вопросы без ответа.

"Это зрелые люди, которые ставят целью своей политической карьеры и жизни, укрепление страны, улучшение жизни людей. Я не буду называть бандой людей, которые были у руля в 90-х годах. За это время у нас развалилась социальная сфера, оборонка, мы практически довели страну до гражданской войны и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала. Конечно, далеко не все несут за это ответственность, но есть и те, кто должны ее нести", - прокомментировал президент.

Отметим и другие острые вопросы, которые появляются на экранах "Прямой линии" и большинство из которых не озвучивается ведущими: