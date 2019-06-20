Путин: "Куда нас ведет эта банда патриотов во главе с "Единой Россией"?"

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Путин: "Куда нас ведет эта банда патриотов во главе с "Единой Россией"?"

На "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос, который выбрал сам.

"Куда нас ведет эта банда патриотов во главе с "Единой Россией"?" - зачитал его президент, пояснив, что неправильно оставлять такие вопросы без ответа.

"Это зрелые люди, которые ставят целью своей политической карьеры и жизни, укрепление страны, улучшение жизни людей. Я не буду называть бандой людей, которые были у руля в 90-х годах. За это время у нас развалилась социальная сфера, оборонка, мы практически довели страну до гражданской войны и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала. Конечно, далеко не все несут за это ответственность, но есть и те, кто должны ее нести", - прокомментировал президент.

Отметим и другие острые вопросы, которые появляются на экранах "Прямой линии" и большинство из которых не озвучивается ведущими:

Прямая линия, "На сколько хватит ресурсов СССР?"(2019)|Фото: youtube.com

Прямая линия, "когда вы уйдете?"(2019)|Фото: youtube.com

Прямая линия, вопрос про олигархов(2019)|Фото: youtube.com

Прямая линия, вопрос(2019)|Фото: youtube.com

досрочная отставка Путина, прямая линия(2019)|Фото: youtube.com

add_circle ОБСУДИТЬ (9)


Читать все комментарии (9)


Добавить комментарий:

Путин: "Куда нас ведет эта банда патриотов во главе с "Единой Россией"?"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, прямая линия, Единая Россия, 90-е, банда патриотов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети