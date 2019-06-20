17 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Путин снова оправдал высокие зарплаты руководства госкомпаний. "Лучше бы мы этого не слышали"

На "Прямой линии" Владимир Путин в очередной раз прокомментировал уровень доходов глав российских госкомпаний. Отвечая на вопрос, когда государственные служащие станут получать соразмерные с простыми работниками деньги, президент объяснил, что его также беспокоит разрыв доходов между бедными и богатыми, однако напомнил поговорку, что работать надо, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых.

"Если обратиться к руководителям наших крупных государственных компаний (к уровню их зарплат, - прим. Накануне.RU), здесь тоже есть свои особенности. Мне, честно говорю, цепляет, когда смотришь на уровень их доходов. Я говорил, кстати, им об этом, но дело в том, что в их компаниях много работает иностранных специалистов. Уровень их зарплат считается от первых лиц. Если им понизить, там тоже будет дефицит кадров, как в здравоохранении", - сказал Путин.

"Это неудобно даже комментировать. После ddos-атаки прямую линию надо было прекращать. Чтоб мы этого даже не слышали", - прокомментировал политолог Константин Калачев, напомнив, что ранее ведущие "Прямой линии" пожаловались на хакерскую атаку серверов мероприятия.

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Путин снова оправдал высокие зарплаты руководства госкомпаний. "Лучше бы мы этого не слышали"

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Теги: Прямая линия, Владимир Путин, Кремль, мусорная реформа, инстаблогер



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