СКР начал проверку после жалобы орловской учительницы Владимиру Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

В Орловской области СКР начал доследственную проверку после того, как учительница из областного центра пожаловалась во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" на зарплату в 10 тыс. руб.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению на Прямую линию с Президентом Российской Федерации учительницы из города Орла по вопросу получения низкой заработной платы – 10 тыс. руб.", - говорится в сообщении пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе, отметили в ведомстве.