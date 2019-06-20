17 Октября 2020
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нефтепровод Дружба, Лопатино (2019) | Фото: vk.com/нефтепровод &quot;Дружба&quot;

В нефтепроводе "Дружба" зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой

На участке нефтепровода "Дружба" между Белоруссией и Польшей зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, передает РБК со ссылкой на "Транснефть".

Превышение норм по хлорорганике в нефти было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава", через который она поступает в Польшу. Точеная проба, отобранная в 15.00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион).

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около 8 утра 20 июня, так как проба, взятая в 18:00, показала уже 4 ppm.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля этого года. Как сообщало Накануне.RU, "Транснефть" выразила готовность возместить ущерб, который был причинен нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".

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В нефтепроводе "Дружба" зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой

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Теги: нефтепровод дружба, загрязнение, польша



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