Путину показали, как выпускают заложников "китовой тюрьмы" в Приморье

Двух касаток и шесть белух освободили из "китовой тюрьмы" в Приморье. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента, передает корреспондент Накануне.RU.

Из бухты Средняя Приморского края касаток доставят в бухту Шантарскую Хабаровского края. Там пройдет реадаптация. Принято единственно правильное решение: перебазировать животных в место их обитания, в привычную среду. Операция займет порядка четырех месяцев. Поручили контролировать всероссийской НИИ рыбного хозяйства и океанографии", - рассказал вице-премьер Алексей Гордеев.

Кроме того, принято решение запретить вылов касаток в культурно-просветительских целях. Проект вскоре поступит в Правительство.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.