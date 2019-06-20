17 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

По 10 тысяч рублей каждому. В Екатеринбурге оштрафовали противников строительства храма

В Екатеринбурге оштрафовали противников строительства храма Святой Екатерины, об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Трех человек суд приговорил к штрафу в 10 тыс. руб. каждому.

Один из задержанных - обычный таксист, который вез пассажирку мимо сквера у Драмтеатра. По словам мужчины, по просьбе клиентки он остановился - женщина захотела сфотографироваться с сотрудником полиции, там они постояли около получаса, после чего таксист был задержан.

Еще одного мужчину задержали 19 июня - он стоял в одиночном пикете возле администрации города, на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции. Его отвезли в отдел и продержали там до утра. Прямо в ходе заседания суда мужчина заявил, что простудил в отделе почки и ему нужен врач.

Заседание суда пришлось отложить до 16.00.

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По 10 тысяч рублей каждому. В Екатеринбурге оштрафовали противников строительства храма

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Теги: храм, сквер, противники, суд, штраф, полиция, Екатеринбург



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