По 10 тысяч рублей каждому. В Екатеринбурге оштрафовали противников строительства храма

В Екатеринбурге оштрафовали противников строительства храма Святой Екатерины, об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Трех человек суд приговорил к штрафу в 10 тыс. руб. каждому.

Один из задержанных - обычный таксист, который вез пассажирку мимо сквера у Драмтеатра. По словам мужчины, по просьбе клиентки он остановился - женщина захотела сфотографироваться с сотрудником полиции, там они постояли около получаса, после чего таксист был задержан.

Еще одного мужчину задержали 19 июня - он стоял в одиночном пикете возле администрации города, на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции. Его отвезли в отдел и продержали там до утра. Прямо в ходе заседания суда мужчина заявил, что простудил в отделе почки и ему нужен врач.

Заседание суда пришлось отложить до 16.00.