В Перми прихожанке храма не разрешили поставить к иконе свечу, купленную в другом месте

В Перми прихожанке одной из церквей не разрешили поставить к иконе свечу, купленную в другом храме. Представители церкви напоминают, что через покупку свечи тот или иной приход получает возможность платить по счетам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Вслед за Нытвой молебен о сдаче ЕГЭ пройдёт в Перми

Информация о запрете появилась 18 июня в соцсетях. Татьяна З. утверждает, что пришла в храм, расположенный на улице Самаркандской, чтобы помолиться. Там она решила поставить у одной из икон свечу, купленную в другой церкви. После этого другая прихожанка якобы начала отгонять Татьяну, заявив, что "сначала надо пожертвовать 1 тыс. руб. на ремонт, а потом уже можно будет поставить "чужую" свечу, что надо было покупать для молитвы только "местные" свечи".

Секретарь епархиального управления отец Андрей (Литовка) в беседе с РИА Новости отметил, что такой ситуации не было – произошла провокация, в храм пришла не женщина, а двое молодых людей, которые сознательно вели себя неправильно. Пресс-секретарь Пермской митрополии Юрий Кищук у себя на странице "Вконтакте" напомнил, что свеча – не способ освещения церковного интерьера, а жертва, приносимая нами Богу, а плата за неё – поддержка конкретного прихода, монастыря или церковной общины.



"Напомню для тех, кто ещё не в курсе, что любой храм, монастырь или приход также, как и все, получает и оплачивает счета за коммунальные услуги, а также ежемесячно оплачивает труд людей работающих в храме, приходе, монастыре людей. Вы ведь помните, что Церковь отделена от государства? Если нет, то, пожалуйста, чтобы не выглядеть глупо и дремуче, прошу, запомните: нет никаких скидок или дотаций на оплату коммунальных счетов и выплат от государства работникам храма", - отметил он.



По его словам, "у любого православного христианина может возникнуть благочестивое желание поставить свечу перед иконой во время утренней или вечерней молитвы, в дни праздников".

"И это доброе и благочестивое желание можно реализовать, приобретя свечи в храме, на православной ярмарке или где-то ещё. Тем не менее, при посещении православных храмов правильнее будет поставить там свечи, которые там приобретены, ибо в этом смысле одна небольшая свечка, купленная за свечным ящиком, несомненно, будет более правильной формой церковного пожертвования, чем пачка приобретенных в магазине свечей, которые мы расставили по всем подсвечникам", - резюмировал Кищук.