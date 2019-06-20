17 Октября 2020
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Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

"Проблема непривлекательная – мусор, но я буду поглядывать". Путин пообещал лично контролировать ход мусорной реформы

Президент Владимир Путин высказался о мусорной реформе на своей "Прямой линии". Вопрос о ней задала президенту школьница, популярный блогер в соцсети Инстаграм Екатерина Адушкина.

"Как всех школьников, в мире меня волнуют проблемы экологии…" - рассказала она.

Были озвучены и проблемы Среднего Урала: "Верхняя Салда, Свердловская область, мусорная реформа не работает".

Президент в своем ответе напомнил, что проблема мусорных свалок первый раз была поднята как раз на "Прямой линии".

"Кстати, толчком была "Прямая линия", когда люди в Балашихе пожаловались. С этого момента коллеги мои в правительстве стали об этом говорить. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали отходы и никто этим не занимался", - заявил президент.

Владимир Путин отметил, что Россия ежегодно генерирует 70 млн тонн отходов, а полигоны, на которых они скапливаются, остались еще с советских времен.

"То, что показали сейчас – безобразие. Надо разбираться с этим, где в каких районах это происходит. Много вопросов в связи с ростом тарифов, отчасти это неизбежно, но люди же должны видеть результаты, это не тот случай, когда надо оттягивать на пять лет. Недавно мы предоставили губернаторам выбирать, кто будет работать на этих площадках, УК или региональный оператор. Многие губернаторы считают, что лучше регоператор. Надеюсь, удастся на таких площадках навести порядок в ближайшее время. Проблема непривлекательная – мусор, но я буду за ними поглядывать", – заявил президент.

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"Проблема непривлекательная – мусор, но я буду поглядывать". Путин пообещал лично контролировать ход мусорной реформы

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Теги: Прямая линия, Владимир Путин, Кремль, мусорная реформа



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