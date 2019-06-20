Первые результаты прямой линии: замминистра срочно отправят в Верхнюю Салду следить за вывозом мусора

На прямой линии с главой государства город Верхняя Салда Свердловской области прозвучал в блоке вопросов, связанных с тем, что мусорная реформа на местах зачастую не работает.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области Накануне.RU пояснили, что глава ведомства Николай Смирнов с губернатором Евгением Куйвашевым сейчас следит за ходом прямой линии. Но специалисты министерства, оперативно проверив информацию, предполагают, что "она могла устареть". В настоящее время региональный оператор (компания "Рифей") установил в городе 110 новых контейнеров, вывозом твёрдых коммунальных отходов занимается местная транспортная компания, уточнили в министерстве.

Тем не менее, в ближайшее время заместитель областного министра ЖКХ Егор Свалов отправится в Верхнюю Салду, чтобы лично проконтролировать ситуацию.