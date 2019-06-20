Порошенко назвал свою партию антироссийским "спецназом"

Бывший украинский президент Петр Порошенко назвал свою партию "Европейская солидарность" антироссийским политическим спецназом. Об этом он написал в Тwitter.

По его словам, "уже сейчас слышен грохот бульдозера", который пытается разрушить "духовный фундамент украинской государственности" - армию, веру и мову. Но его "Европейская солидарность" все это защитит и "не позволит вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути в ЕС и НАТО".

Интересно, что Порошенко также сравнил евроинтеграцию Украины с ездой на велосипеде: "Нельзя стоять на месте, иначе упадешь". Хотя точнее было бы сравнить ее с кручением белки в колесе.

Кроме того, олигарх назвал свою партию GPS-навигатором, который показывает дорогу и не даст сбиться с пути.

Отметим, что почти все его записи посвящены обещанию привести Украину в НАТО и ЕС и не допустить "пророссийского реванша". Он обещает подать заявку на членство в ЕС до 2023 года.

Как сообщало Накануне.RU, по последнему опросу группы "Рейтинг", партия Порошенко теряет в рейтинге и уже не проходит в парламент, имея поддержку только 4%. По другим опросам, она все же проходит, но во всех случаях может получить максимум 7-8%. Зато уверенно возглавляет антирейтинг политсил.

Напомним, досрочные выборы в Раду намечены на 21 июля.