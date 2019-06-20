17 Октября 2020
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Общество Курганская область
дом, Некрасова, разрушения (2019) | Фото:vk.com группа &quot;Инцидент Курган&quot;

За день до "прямой линии" президента курганцы пожаловались Путину на состояние своего полуразрушенного дома

В Кургане жильцы дома №31 на улице Некрасова обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Их дом прямо на глазах рассыпается и разваливается, в подвале стоит вода, а под потолком люди ставят подпорки из дерева, чтобы строение просто не оьрушилось им на головы.

В группе "Инцидент Курган" жильцы написали, что стены дома уже пошли трещинами.

"Рушится все вокруг, фундамент рассыпался, в подвале коммуникаций нет, крыша - решето, идет трещина по стене и крыше", - написал пользователь Евгений.

Этот дом не был признан аварийным, хотя все признаки аварийности на лицо. Вместо этого чиновники включили здание в программу капитального ремонта на этот год.

дом, Некрасова, разрушения(2019)|Фото:vk.com группа "Инцидент Курган"

"Жители неоднократно обращались в муниципалитет по вопросам содержания и ремонта дома. В прошлом году по итогам обследования межведомственной комиссией при администрации Кургана было принято решение о необходимости проведения капитального ремонта, в том числе ремонта кровли, фасада, инженерных коммуникаций и строительных конструкций подвала. Однако сейчас согласованы сроки переноса ремонта на 2019 год по всем видам работ. Соответствующие изменения внесены в региональную программу", - сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

В 2018 году был сделан ремонт наружной стены в районе квартир пятого этажа и лестничной клетки.

дом, Некрасова, разрушения(2019)|Фото:vk.com группа "Инцидент Курган"

"Сейчас дом находится без способа управления, а значит, вопросы содержания общедомового имущества должны рассматриваться на собрании собственников. В том числе, для решения вопроса с подтоплением подвала нужно провести общее собрание и выбрать подрядную организацию, которая за счет средств на содержание и текущий ремонт дома проведет необходимые работы", - сообщил Накануне.RU директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Александр Гонцов.

Однако жители считают, что ни один подрядчик не возьмется за ремонт их дома, так как сумма контракта указана слишком низкая.

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За день до "прямой линии" президента курганцы пожаловались Путину на состояние своего полуразрушенного дома

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Теги: Некрасова, дом, разрушение, аварийное состояние, Курган, Владимир Путин



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