17 Октября 2020
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Общество В России Москва
Новые вагоны екатеринбургского метрополитена (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве открылись четыре новые станции метро

Пока екатеринбуржцы переживают из-за неопределенности со строительством второй ветки метро, в Москве 20 июня открылись сразу четыре новые станции красной линии. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

"Июнь стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро от Некрасовки. Сегодня запускаем очень важный проект - строительство метро до Коммунарки", - цитирует "Интерфакс" Сергея Собяина.

По его словам, в Новой Москве живут уже более полумиллиона человек, но при этом огромная ее часть оказалась без "тяжелого транспорта" - железных дорог и метро. Собянин полагает, что продление красной ветки до Коммунарки в значительной степени решит транспортную проблему.

Он также напомнил, что вторым этапом от Большой кольцевой линии до Коммунарки и до Троицка пойдет отдельная линия метро. "Так что Новая Москва становится реальной частью столицы нашей родины", - отметил мэр.

Собянин добавил, что сама технология строительства этой ветки уникальная, "потому что в створе первого класса заложили метро". "Метро строили в уникально короткие сроки - почти за два года такой объем магистралей, путепроводов, тоннелей метро", - заключил мэр, поздравив москвичей и строителей с запуском новой линии.

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В Москве открылись четыре новые станции метро

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Теги: моква, метро, открытие, новые станции



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