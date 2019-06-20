17 Октября 2020
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Совхоз имени Ленина, Грудинин (2018) | Фото:

Грудинин опасается перепродажи Совхоза имени Ленина после "рейдерского захвата"

Экс-кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин обратился с заявлением к потенциальным покупателем 42% акций совхоза, которые суд передал его бывшей жене.

Грудинин полагает, что любой приобретатель этой собственности может потом столкнуться с юридическими проблемами, поскольку актив является предметом оспаривания в суде. Судя по всему, Грудинин намерен добиваться разрешения спора в Верховном суде РФ.

"Уважаемые потенциальные приобретатели акций ЗАО "Совхоз имени Ленина"! Информируем вас, что в настоящее время, по нашему мнению, предпринимаются попытки неправомерного завладения акциями предприятия. При рассмотрении Видновским городским судом Московской области судебного дела о разделе имущества между Грудининым Павлом Николаевичем и Грудининой Ириной Игоревной в пользу Грудининой И.И. было присуждено 1 948 780 акций ЗАО "Совхоз имени Ленина", часть которых не принадлежат Грудинину П.Н. и Грудининой И.И., а были изъяты у иных лиц, которые даже не были ответчиками по делу. В настоящее время судебные акты по указанному делу обжалуются и проходят проверку в вышестоящих инстанциях. По делу возможен пересмотр судебных актов в различных инстанциях вплоть до Верховного Суда Российской Федерации, поворот их исполнения", - говорит Грудинин.

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Местные жители записывают обращение в поддержку Грудинина

Он сообщает, что его бывшая жена выписала доверенность на имя Владимира Палихаты на управление переданными ей акциями совхоза. "По нашему мнению, до вынесения Верховным Судом Российской Федерации окончательного судебного акта, разрешающего по существу вышеуказанный спор в части принадлежности акций, любое приобретение акций ЗАО "Совхоз имени Ленина", присужденных Грудининой И.И., не может считаться добросовестным. Акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", приобретенные до разрешения споров о них Верховным Судом Российской Федерации, могут стать предметом истребования, а сделки с акциями – предметом оспаривания в суде", - говорится в сообщении.

Напомним, Грудинин ранее назвал ситуацию вокруг акций совхоза попыткой рейдерского захвата.

В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Также суд арестовал акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие Грудинину. Павел Грудинин подал апелляцию, однако Мособлсуд 17 июня решение суда предыдущей инстанции оставил без изменений, то есть признал законным получение бывшей супругой Павла Грудинина двух третей доли совместного имущества.

В суде выяснилось, что Ирина Грудинина выписала генеральную доверенность на бизнесмена Владимира Палихату. Этот документ позволяет проводить сделки с имуществом. Сейчас Владимир Палихата возглавляет концерн "Росэнергомаш".

По мнению Павла Грудинина, требование двух третей акций совхоза и участие в деле Владимира Палихаты свидетельствуют о попытке захвата совхоза. При этом Грудинин считает, что земли совхоза, которые находятся сразу за МКАД по Каширскому шоссе, могут быть интересны девелоперам.

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Грудинин опасается перепродажи Совхоза имени Ленина после "рейдерского захвата"

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Теги: павел грудинин, совхоз имени ленина, рейдерский захват



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