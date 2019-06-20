На пост губернатора Челябинской области претендует спортсмен

Спортсмен Александр Комиссаров пождал в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Напомним, выборы губернатора пройдут 8 сентября.

Добавим, что выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора можно до 24 июня. Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов, лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков и экс-омбудсмен Алексей Севастьянов.