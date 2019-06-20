Медики из южноуральского села пожаловались Путину на отсутствие жилья для молодых специалистов

На "Прямой линии" президента Владимира Путина прозвучал вопрос о дефиците кадров в учреждениях здравоохранения. На нехватку специалистов пожаловались сотрудники фельдшерского пункта в поселке Маук Каслинского района Челябинской области. Причина - отсутствие благоустроенного жилья в поселке, передает корреспондент Накануне.RU.

ФАП в поселке Маук открылся после трехлетнего перерыва. Не работал пункт из-за отсутствия денег. Сейчас в ФАПе три специалиста, включая стоматолога, который приезжает раз в месяц. Несмотря на работу программы "Земский доктор", выпускники медвузов не спешат приезжать в поселок.

"Я считаю, что главная проблема - проблема жилья на селе. Нет благоустроенного жилья. Приезжают специалисты, им нравится село и природа, но возникает вопрос, где жить. Благоустроенного жилья нет и они уезжают обратно", - рассказала поселковый фельдшер.

Президент отметил, что жильем должны заниматься региональные и местные власти. "Они должны предусмотреть деньги на эти цели", - сказал Владимир Путин. Он добавил, что федерация, со своей стороны, выплачивает "подъемные" - 500 тыс. руб. фельдшерам и 1 млн руб. врачам на селе.

Среди других основных проблем отрасли он выделил вопросы доступности первичного звена и лекарственное обеспечение.