17 Октября 2020
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Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

Медики из южноуральского села пожаловались Путину на отсутствие жилья для молодых специалистов

На "Прямой линии" президента Владимира Путина прозвучал вопрос о дефиците кадров в учреждениях здравоохранения. На нехватку специалистов пожаловались сотрудники фельдшерского пункта в поселке Маук Каслинского района Челябинской области. Причина - отсутствие благоустроенного жилья в поселке, передает корреспондент Накануне.RU.

ФАП в поселке Маук открылся после трехлетнего перерыва. Не работал пункт из-за отсутствия денег. Сейчас в ФАПе три специалиста, включая стоматолога, который приезжает раз в месяц. Несмотря на работу программы "Земский доктор", выпускники медвузов не спешат приезжать в поселок.

"Я считаю, что главная проблема - проблема жилья на селе. Нет благоустроенного жилья. Приезжают специалисты, им нравится село и природа, но возникает вопрос, где жить. Благоустроенного жилья нет и они уезжают обратно", - рассказала поселковый фельдшер.

Президент отметил, что жильем должны заниматься региональные и местные власти. "Они должны предусмотреть деньги на эти цели", - сказал Владимир Путин. Он добавил, что федерация, со своей стороны, выплачивает "подъемные" - 500 тыс. руб. фельдшерам и 1 млн руб. врачам на селе.

Среди других основных проблем отрасли он выделил вопросы доступности первичного звена и лекарственное обеспечение.

фельдшерско-акушерский пункт в Челябинской области, Владимир Путин, Прямая линия(2019)|Фото: youtube.com

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Медики из южноуральского села пожаловались Путину на отсутствие жилья для молодых специалистов

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Теги: прямая линия, Путин, здравоохране, Маук, Касли, ФАП, медицина



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2019 08:32 Мск В Челябинской области после обращения фельдшера к Путину разработают программу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность

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