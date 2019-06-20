17 Октября 2020
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Политика В России
фельдшерско-акушерский пункт в Челябинской области, Владимир Путин, Прямая линия (2019) | Фото: youtube.com

"Прямая линия" превратилась в итоговую новостную программу

"Прямая линия" с Владимиром Путиным началась с традиционного рассказа журналистов о внутренней кухне мероприятия. Однако на этот раз эксперты отметили, что "Прямая линия" все больше напоминает обычное телевизионное ток-шоу, только с участием президента.

Так, наблюдатели сразу отметили, что в студии стало больше гостей, вопросы которых оттеняют вопросы простых людей из провинции, вместе с Путиным в "Прямой линии" принимают участие министры, которые время от времени берут слово. Характерно также, что второй вопрос Владимиру Путину о проблемах здравоохранения и вовсе был задан в формате большого новостного сюжета, сделанного несколькими корреспондентами ВГТРК.

"Прямая линия" стала похожа на итоговую новостную программу федерального телеканала, замечает политолог Константин Калачев.

"Когда нет своей популярной и понятной повестки, приходится идти от повестки народной, как ее понимают люди, готовящие "Прямую линию". Получается итоговая новостная программа про наболевшее. Но через 17 лет, а это 17-я прямая линия, выглядит все это не очень убедительно. Слово «нужно» мы уже тысячу раз слушали. Нужно то, нужно это, и что? Перевод народных проблем в управляемый конструктив пока не выглядит убедительным. Скорее раздражает", - говорит он.

Политолог Максим Жаров отмечает, что сам сценарий "Прямой линии" оказывается излишне сложным и непонятным.

"Совершенно непонятна цель этой медицинской интермедии из поликлиник в разных регионах. Люди говорят, что все плохо, медперсонал говорит, что проблем нет. Что скажет Путин, пока непонятно, но, на мой взгляд, столь большое количество точек включения в одном сюжете - это перебор. В соцсетях уже многие воспринимают это как "отбеливание" реально существующих проблем в здравоохранении. То есть, лакировка действительности", - говорит он.

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"Прямая линия" превратилась в итоговую новостную программу

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Теги: Владимир Путин, нацпроекты, прямая линия



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