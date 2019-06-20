На Украине убили местного журналиста

В ночь на 20 июня умер черкасский журналист-расследователь Вадим Комаров, которого избили 4 мая. Он умер в больнице, так и не придя в сознание. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Комарова избили именно из-за его профессиональной деятельности.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы", - написал Томиленко.

Он напомнил, что физическая агрессия в отношении журналистов на Украине находится на недопустимо высоком уровне, а нападения на них остаются безнаказанными. В том числе расследование нападения на Комарова также не ведется, хотя ОБСЕ призвала эффективно провести его. Отметим, что Комарова уже пытались застрелить в 2016 году. Он писал о коррупции в Черкасском горсовете, хищении бюджетных средств, незаконном строительстве и т.п.

О преследованиях журналистов на Украине говорится почти в каждом отчете иностранных организаций, но ничего не меняется. Новый президент Владимир Зеленский признавал, что эта проблема стоит очень остро.