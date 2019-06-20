17 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Деревня, улица (2017) | Фото: livejournal.com

"Это дополнительный стимул ". Эксперты поддержали инициативу Текслера по подготовке региональной программы развития сел и деревень

Глава Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой по подготовке региональной программы развития сел и деревень, которая может стать частью федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Вице-премьер Алексей Гордеев предложение руководителя региона поддержал, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексей Текслер рассказал об эффективности программы устойчивого развития сельских территорий в части мероприятий по строительству дорог и газификации. Так, в этом году планируется построить 32 км газораспределительных сетей и 23 км сельских дорог в муниципальных районах области. Глава региона считает, что объемы строительства нужно увеличивать, в том числе за счет источников из федерального бюджета.

В связи с этим он предложил подготовить региональную программу развития сел и деревень.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, региональная программа охватит весь комплекс проблем южноуральских сёл и позволит определить точки роста сельского хозяйства на уровне региона.

Гордеев предложение поддержал.

"Для качественной реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий важно рассматривать и подхватывать инициативы "с земли", когда конкретный муниципалитет при участии жителей и бизнеса дает свои предложения, принимает прямое участие в подготовке муниципальных программ развития. Регион их согласовывает и выходит на федеральный уровень за поддержкой", − подчеркнул он.

Алексей Текслер, Алексей Гордеев,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На совещании в областном правительстве Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов провести подготовку, чтобы заявиться в федеральную программу.

"На встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым договорились об инициативе запуска в области комплексной программы развития сельских территорий. На федеральном уровне эта программа тоже в настоящий момент переформатируется. Будут выделены дополнительные средства федерального бюджета. Сельским муниципалитетам области необходимо провести соответствующую подготовку, к тому, чтобы мы в эту программу заявились и по максимум использовали тот потенциал, который у нас есть. Соответствующие поручение Сергею Сушкову я уже дал", - подчеркнул глава области.

Эксперты положительно оценили инициативу главы региона, отметив, что региональная программа станет дополнительным стимулом для развития сельских территорий.

"Существующая программа позволяет профинансировать всего 20 км дорог, это очень мало. В области сотни поселков, а темпы развития и улучшения дорог очень не удовлетворительные, да и газификация отстает. Чтобы это ускорить нужна такая программа. Считаю, что она послужит дополнительным стимулом для развития сельских территорий и всей области в целом. Газификация и строительство дорог позволят привлечь инвесторов, что позволит местным производителям, которые ведут свои бизнес в поселках и деревнях, перевести свой бизнес на другой уровень, создать новые высокотехнологичные производства и снизить свои издержки. Но очень важно не забывать и о здравоохранении, об образовании, о досуге. Чтобы привлечь молодых специалистов, необходимы все эти составляющие, и бизнес на своих плечах вряд ли сможет все это удержать. Или бизнес должен быть очень высокорентабельным, что наверно в нынешних экономических условиях не совсем реально, потому что экономика стагнирует", - считает председатель комитета по агропромышленной политике Челябинского отделения "Опора России" Евгений Фомин.

Политолог Александр Мельников отметил, что концовка прошлой и начало этой недели продемонстрировали ударный объем работы Текслера на федеральном уровне и его лоббистский ресурс.

"Он успел в составе делегации с Путиным съездить на саммит ШОС и провести ряд знаковых встреч на федеральном уровне. Достаточно значимые были затронуты темы с вице-премьером Алексеем Гордеевым. На мой взгляд, интересная инициатива Текслера по программе комплексного развития сельских районов. Это очень важно. Мы на протяжении многих лет говорим о том, что АПК в регионе являются точкой роста, что туда идут инвестиции, появляются новые проекты, что есть положительная динамика и возможность для экспорта. Но, если во главу угла ставятся интересы людей и благоустройство территорий, повышение качества жизни, то совершенно логично тот выход, который предлагает Текслер, а именно комплексную программу развития сельских территорий", - считает он.

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"Это дополнительный стимул ". Эксперты поддержали инициативу Текслера по подготовке региональной программы развития сел и деревень

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Теги: Алексей Текслер, Алексей Гордеев, АПК, развитие сел, сельское хозяйство,



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