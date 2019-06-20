В Минобороны России опровергли информацию о нарушении границ Японии бомбардировщиком Ту-95

В российском военном ведомстве опровергли информацию о том, что российский бомбардировщик Ту-95МС нарушил воздушное пространство Японии.

В Минобороны подтвердили, что два стратегических ракетоносца совершали полет над Японским, Восточно-Китайским морями и Тихим океаном, однако границ других государств они не нарушали, говорится в сообщении Министерства обороны РФ. "Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны Японии заявило, что российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство страны. Якобы, самолет вошел в небо Японии в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море. На перехват бомбардировщика, по этим данным, были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации не было, говорится в сообщении Минобороны.