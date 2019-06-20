10 лет тюрьмы грозит жительнице Зауралья, которая в ходе ссоры пырнула собственного мужа ножом

В Шадринске будут судить женщину, которая в порыве гнева пыталась зарезать собственного мужа.

Инцидент произошел в марте этого года в квартире супругов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В ходе ссоры женщина ударила мужа ножом в живот. Поняв, что пыталась убить мужчину, она бросилась оказывать супругу первую медицинскую помощь.

После этого жена сама вызвала полицию и "скорую". Сейчас ей грозит до 10 лет тюрьмы.