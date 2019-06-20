В Шадринске местные чиновники два года не могли дать законное жилье сироте, которой пришлось ютиться у знакомых

В Шадринске девушка-сирота прожила два года у знакомых, потому что местные власти отказывались дать ей ключи от законной квартиры.

В 2015 году сироту включили в списки детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

По закону ее должны были обеспечить жильем по договору спецнайма, вот только по окончанию пребывания ее в детдоме власти квартиру не дали.

Только после иска в суд власти Шадринска выдали девушке ключи от квартиры.