В Киеве начался собор ликвидированного Киевского патриархата
Собор самораспущенного Киевского патриархата открылся в четверг во Владимирском соборе Киева.
"Собор возглавит патриарх Филарет, на соборе присутствуют митрополит Белгородский Иоасаф, епископ Валуйский Петр из Белгородской епархии, духовенство епархий Украины и верующие Киева", - цитирует "Интерфакс" участника собора.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, вернулся ли Филарет из Молдавии, он заметил, что на данный момент не видел его.
Ожидается, что собор продлится полтора-два часа, после чего Филарет пообщается с прессой. Представитель УПЦ-КП не стал раскрывать повестку, отметив, что все принятые постановления будут обнародованы практически сразу.
Наряду с этим у стен Владимирского собора несколько человек проводят пикет в защиту Филарета и периодически поют гимн Украины.