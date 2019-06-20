17 Октября 2020
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Общество Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

В Киеве начался собор ликвидированного Киевского патриархата

Собор самораспущенного Киевского патриархата открылся в четверг во Владимирском соборе Киева.

"Собор возглавит патриарх Филарет, на соборе присутствуют митрополит Белгородский Иоасаф, епископ Валуйский Петр из Белгородской епархии, духовенство епархий Украины и верующие Киева", - цитирует "Интерфакс" участника собора.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, вернулся ли Филарет из Молдавии, он заметил, что на данный момент не видел его.

Ожидается, что собор продлится полтора-два часа, после чего Филарет пообщается с прессой. Представитель УПЦ-КП не стал раскрывать повестку, отметив, что все принятые постановления будут обнародованы практически сразу.

Наряду с этим у стен Владимирского собора несколько человек проводят пикет в защиту Филарета и периодически поют гимн Украины.

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В Киеве начался собор ликвидированного Киевского патриархата

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Теги: киев, патриарх филарет, раскол



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